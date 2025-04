Mogen kinderen zeggen dat ze cadeaus stom vinden?

Kinderen zijn vaak heel eerlijk. Als ze een cadeau krijgen dat ze niet leuk vinden, zeggen ze dat soms gewoon. Ze willen niet liegen en hun gevoel is op dat moment heel echt. Toch kan het anderen kwetsen als je direct zegt dat je iets stom vindt. Zeker als iemand zijn best heeft gedaan om een leuk cadeau te vinden.

Wat is beleefd?

In onze cultuur is het normaal om altijd “dankjewel” te zeggen voor een cadeau, ook als je het niet zo leuk vindt. Het geven van een cadeau is namelijk vooral een teken dat iemand aan je denkt en graag iets voor je wil doen. Door dankjewel te zeggen, laat je zien dat je dat gebaar waardeert, ongeacht wat er in het pakje zit.

Moeten kinderen leren om altijd dankjewel te zeggen?

Veel opvoeddeskundigen vinden het goed om kinderen te leren dat je altijd beleefd bedankt voor een cadeau. Je hoeft niet te doen alsof je het geweldig vindt, maar je kunt wel vriendelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Dankjewel dat je aan mij hebt gedacht!” Thuis kun je daarna met je ouders bespreken wat je écht van het cadeau vindt. Zo leer je eerlijk zijn, maar ook rekening houden met de gevoelens van anderen.

Is het erg als een kind toch zegt dat hij iets stom vindt?

Soms gebeurt het gewoon, zeker als kinderen jong zijn of als ze heel veel cadeaus tegelijk krijgen. Dan kunnen ze overprikkeld raken en reageren ze spontaan. Het is niet het einde van de wereld, maar het is wel een goed moment om samen te praten over hoe je met zulke situaties omgaat. Je kunt uitleggen dat eerlijkheid belangrijk is, maar dat het ook fijn is om anderen niet te kwetsen. Soms is een beetje diplomatiek zijn beter voor de sfeer.

Tips voor ouders en kinderen

Bespreek van tevoren dat je altijd “dankjewel” zegt, ook als het cadeau niet je smaak is.

Maak samen een verlanglijstje voor verjaardagen, zodat de kans op teleurstelling kleiner is.

Leg uit dat het geven van een cadeau vooral om het gebaar gaat.

Oefen samen met zinnen die dankbaar klinken, zonder dat je hoeft te liegen.

Wees begripvol als het toch een keer misgaat; kinderen leren door te proberen.

Verder lezen over dit onderwerp