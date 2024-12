Noraly Beyer en Joost Prinsen: ‘Ik vond haar direct zo verschrikkelijk sexy. Dat vind ik nog steeds.’

Noraly Beyer en Joost Prinsen leven écht dat leven dat ze iedereen kunnen aanraden: ‘Je leert van je fouten en probeert te voorkomen dat je die opnieuw maakt.’

Noraly Beyer en Joost Prinsen spreken uitvoering en openhartig met Volkskrant-magazine. Over hoe het begon (Joost wilde een vriendin, Noraly wist bij de eerste afspraak niets van dat plan) en hoe het nu gaat: uitstekend. Zelfs met de gezondheid

De 82-jarige presentator heeft uitgezaaide blaaskanker en zijn behandeling slaat "wonder boven wonder" goed aan, vertelt hij in Volkskrant Magazine.

De ziekte werd in 2017 al bij Prinsen vastgesteld. "Begin dit jaar ontdekten ze dat het uitgezaaid was. Aanvankelijk kreeg ik chemotherapie, maar die sloeg niet aan. Dat was wel even een mokerslag, hoor", kijkt hij terug. "Toen zeiden ze: we hebben ook nog immunotherapie. Dat is iets van de laatste jaren, waarbij je lichaam zelf de strijd moet aangaan. En dat is wonder boven wonder goed aangeslagen. Daarom maak ik me op dit moment niet zo veel zorgen."

Prinsen maakte in januari in zijn column voor het Noordhollands Dagblad bekend dat hij blaaskanker heeft. Hij stelde zijn lezers toen ook direct gerust door te zeggen dat ze nog niet van hem af zijn.

De Volkskrant vraagt tenslotte wat hen in elkaar aantrekt:

VK: Weet je nog waar je voor viel?

Beyer: ‘Ik denk voor...’

Prinsen: ‘Voor een bloemetje.’

Beyer: ‘Voor zijn verhalen, denk ik. Hij heeft altijd wel mooie verhalen. En hij heeft een fenomenaal geheugen. Je hoeft maar op een knop te drukken of er komt een feitje uit.’

VK: Waar viel jij voor, Joost?

Prinsen, zonder enige aarzeling: ‘Seks.’

Beyer: ‘Joost!!’

‘Ik vond haar direct zo verschrikkelijk sexy. Dat vind ik nog steeds.’

Beyer, hoofdschuddend: ‘Mannen, mannen, mannen.’