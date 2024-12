Succesvolle hoofdoperatie Franse skiër Sarrazin na crash

BORMIO (ANP/AFP) - De Franse skiër Cyprien Sarrazin heeft met succes een ingreep aan de binnenkant van zijn schedel doorstaan. De druk van een bloeduitstorting is weggenomen, meldde de Franse skibond. "De operatie is goed verlopen. Hij blijft momenteel onder narcose", aldus de bond.

Sarrazin kwam vrijdag zwaar ten val tijdens de training voor de afdaling om de wereldbeker in het Italiaanse Bormio. De 30-jarige skiër, vorig jaar winnaar van de wedstrijd, verloor de controle over zijn ski's door een oneffenheid op de sneeuwpiste. Hij vloog met hoge snelheid over een heuveltje en kwam hard neer. De skiër werd per vliegtuig afgevoerd naar de intensive care van een Italiaans ziekenhuis.

Twee andere skiërs raakten ook ernstig gewond door een crash op de Stelvio, de piste die bekendstaat als een van de moeilijkste ter wereld. Het is ook de piste waar over ruim een jaar de olympische wedstrijden tijdens de Spelen van Milaan en Cortina worden gehouden.

Preparatie

Verschillende deelnemers aan de afdaling verklaarden dat de piste op de Stelvio slecht geprepareerd was, maar de baas van de internationale skifederatie FIS wuifde de kritiek weg. "Er is elke week wel kritiek. Dan is de baan te hard, dan weer te glad. Maar we zijn een buitensport en de organisatoren doen hun best om de piste zo goed mogelijk te prepareren", zei Markus Waldner, die de harde wind op eerste kerstdag noemde als mogelijke oorzaak voor de sneeuwproblemen.

Volgens Waldner is de hedendaagse ski-uitrusting een groter probleem. "De skiërs kunnen steeds sneller, de latten zijn te agressief gemaakt. Er is een grens bereikt en er moet iets veranderen, maar de fabrikanten en de nationale bonden luisteren niet naar ons", aldus de baas van de FIS.