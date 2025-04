Praten over de puberteit: wanneer is het juiste moment?

De puberteit komt voor veel ouders sneller dan verwacht. En hoewel bijna alle ouders het erover eens zijn dat een goed gesprek over lichamelijke veranderingen belangrijk is, vinden ze het vaak lastig om te bepalen wanneer ze hiermee moeten beginnen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Michigan, blijkt dat ouders behoorlijk verdeeld zijn over het ideale startmoment voor het pubergesprek. Sommigen beginnen voor het tiende levensjaar, anderen wachten juist tot later.

Veel ouders hebben trouwens zelf geen goede voorlichting gehad in hun jeugd. Meer dan een derde kreeg zelfs helemaal geen uitleg over de puberteit van hun eigen ouders. Dit gebrek aan eigen ervaring maakt het voor hen nu extra uitdagend om het onderwerp met hun kinderen te bespreken.

Proactieve aanpak, of liever wachten?

De onderzoekers zien ook dat ongeveer de helft van de ouders een proactieve aanpak kiest. Zij beginnen uit zichzelf over het onderwerp. Anderen wachten tot hun kind er vragen over stelt. Een kleine groep vermijdt het gesprek helemaal. Gênante situaties en angst om verkeerde dingen te zeggen spelen hierbij een rol.

Kinderen zijn echter vaak eerder klaar voor deze gesprekken dan ouders denken. Veel ouders zijn verrast als ze de eerste tekenen van de puberteit bij hun kind opmerken, of als hun kind ineens met onverwachte vragen komt over lichamelijke veranderingen.

De onderzoekers raden aan om het onderwerp stapsgewijs te bespreken. Begin met de basics: welke veranderingen komen eraan en waarom dat heel normaal is. Later kunnen andere onderwerpen aan bod komen. Ze wijzen ook op handige hulpmiddelen zoals kinderboeken over de puberteit of gesprekken met de huisarts tijdens de jaarlijkse controle.