Snowflake Elon Musk kan niet omgaan met kritiek, wil stoppen met politiek

Elon Musk liegt, vloekt en tiert op alles en iedereen via zijn socialmediaplatform X, maar blijkt het incasseringsvermogen van een snowflake te hebben. De rijkste man ter wereld staat op het punt zijn rol binnen de Amerikaanse overheid neer te leggen, schrijft The Washington Post.

De reden is een stroom aan 'valse, gemene en oneerlijke aanvallen' zijn vanuit progressieve hoek. Musk zou moe zijn van het politieke steekspel en overweegt op te stappen als hoofd van het Department of Government Efficiency (afgekort: DOGE).

Musk is officieel nog tot eind volgende maand in dienst als 'special government employee'. Of hij zijn ambtstermijn daadwerkelijk uitzit of eerder vertrekt, is op dit moment nog onduidelijk. Een ingewijde stelt tegenover The Post dat Musk ervan overtuigd is dat het werk van DOGE 'gewoon doorgaat', ook zonder zijn leiding. Het team zou inmiddels stevig zijn verankerd binnen verschillende federale agentschappen.

Invloed van Musk neemt af

De geruchten over zijn aanstaande vertrek vallen samen met tekenen dat zijn invloed binnen de regering afneemt. The New York Times meldde vorige week dat de waarnemend directeur van de belastingdienst (IRS) vervangen wordt, na klachten van minister van Financiën Scott Bessent. Musk zou er zonder overleg zijn voorkeurskandidaat hebben neergezet, tot ergernis van Bessent en andere kabinetsleden.

Ook andere ministers zouden zich geërgerd hebben aan Musk, vooral vanwege zijn solistische aanpak bij bezuinigingsmaatregelen. “Hij trekt zijn eigen plan”, aldus een anonieme regeringsbron.

Kritiek

Niet alleen binnen de politiek klinkt kritiek. Ook in de zakenwereld gaan stemmen op dat Musk zijn focus moet verleggen naar Tesla, het bedrijf waar zijn naam synoniem mee is geworden. Dan Ives, analist bij Wedbush Securities, stelt dat Musk “de overheid moet verlaten en fulltime terug moet keren als CEO van Tesla.”

Volgens Ives bevindt Tesla zich in een 'code rood'-fase. De reputatie van het merk heeft wereldwijd schade opgelopen door Musk’s politieke betrokkenheid en zijn controversiële rol bij DOGE. “Tesla is Musk, en Musk is Tesla”, schetst Ives. “En iedereen die denkt dat de imagoschade van Musk geen echt probleem is, moet eens praten met autokopers in de VS, Europa en Azië. Dan denk je daar snel anders over.”

Politiek symbool

Volgens Ives is Tesla voor veel mensen ongewild een politiek symbool geworden. “Het merk wordt wereldwijd geassocieerd met de regering-Trump en DOGE. Daardoor dreigt Tesla permanent 15 tot 20 procent van zijn potentiële kopers te verliezen.” Vooral buiten de Verenigde Staten zou dit kunnen leiden tot een blijvende vraaguitval.