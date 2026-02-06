Drie signalen dat je relatie eigenlijk al voorbij is (maar je het nog niet durft toe te geven)

Blijven hangen in een relatie , omdat het vertrouwd voelt. Omdat alleen zijn enger voelt dan samen ongelukkig. Omdat je je verantwoordelijk voelt voor het geluk van de ander. Het zijn redenen waarom mensen massaal in relaties blijven, die allang geen relatie meer zijn. Comfort wordt verward met liefde . En dat is precies waar het misgaat.

Een gezonde relatie hoeft geen voortdurende rollercoaster van vlinders en vuurwerk te zijn. Maar aan de basis moet wel rust, respect en verbondenheid liggen. Ontbreekt dat fundament, dan is de kans groot dat je niet samen bent uit liefde , maar uit gewoonte. Relatie- en breakupexpert Angelika Koch benoemt drie duidelijke waarschuwingssignalen bij Vice.

Je gedrag lijkt niet op liefde

Waar je energie naartoe gaat, zegt alles. Als je merkt dat je emotioneel afhaakt, jezelf niet meer prioriteit geeft of structureel over je eigen grenzen gaat, is dat geen toeval. “Het comfort van een lange geschiedenis met iemand wordt vaak verward met liefde ,” zegt Koch. “Maar liefde is niet alleen een gevoel. Sterker nog, gevoel heeft er weinig mee te maken.”

Volgens haar zit liefde in wat je doet. “Liefde is een handeling. Als je gedrag laat zien dat je er niet meer bij bent, of als je partner je slecht behandelt, dan is dat geen liefde.”

Je blijft uit angst, niet uit verlangen

Angst is een slechte raadgever, maar wel een hardnekkige. Angst voor het onbekende. Angst om alleen te zijn. Angst om een gezin uit elkaar te laten vallen. “Mensen blijven vaak in relaties uit angst voor eenzaamheid of omdat ze bang zijn hun leven overhoop te gooien”, zegt Koch. “Die angst kan worden aangezien voor liefde , terwijl het eigenlijk gaat om gemak, druk of verplichting.”

Twijfel je of het liefde is? Dan is dat vaak al een antwoord. “Als je de incompatibiliteit ziet; je merkt dat je eigenlijk niet zo into iemand bent, maar toch blijft; dan is dat meestal angst voor eenzaamheid, geen echte verbinding.”

Je voelt druk om te blijven

Sommige relaties voelen als een morele gevangenis. Financiële afhankelijkheid, je woonsituatie, emotionele chantage of een partner die zegt niet zonder jou te kunnen. “Veel mensen blijven omdat ze onder financiële of emotionele druk staan”, zegt Koch. Vaak omdat een partner beweert dat hij of zij niet zal overleven zonder hen.