Seksuoloog na 20 jaar praktijk: verwacht niet dat je partner je gedachten leest

Seksuoloog raadt stellen aan om seks in te plannen, net als een date.

Als je goed bij elkaar past, gaat goede seks vanzelf. Die misvatting komt de Ierse seksuoloog Aoife Drury steeds weer tegen. Ze werkt al ruim twintig jaar als psychoseksueel therapeut en relatietherapeut, tegenwoordig in Dublin. "Er heerst het idee dat goede seks betekent dat we niet hoeven te communiceren, dat we het gewoon moeten weten," zegt ze in The Irish Independent. Ze geeft vijf adviezen. Het laatste klinkt het minst opwindend.

1. Zoek het probleem ook buiten de slaapkamer

Loopt het in bed niet lekker, kijk dan ook naar de rest van je leven, zegt Drury. Hoe je over je lichaam denkt, stress op je werk, hoe het in je relatie gaat en de seksuele voorlichting die je wel of niet kreeg: "Al die onderdelen voeden wie we zijn als seksueel persoon."

Vrouwen hebben de neiging pijnlijke seks te verdragen en ons eigen genot op te geven

Die voorlichting begint vroeg. Een kind dat nieuwsgierig is naar seks en geen volwassene heeft om het aan te vragen, zoekt het zelf uit. Ontwijken de ouders het gesprek, dan gaat het kind denken dat de vraag zelf fout is. "Als gesprekken worden afgekapt, komt schaamte in het spel," zegt Drury. Volgens haar kan die schaamte tot ver in de volwassenheid blijven hangen.

2. Mannen hoeven niet altijd te kunnen

Mannen voelen vaak een enorme druk om te presteren, ziet Drury. "Ik hoor altijd klaar te zijn voor seks", denken ze. Ze vinden ook dat ze een erectie moeten krijgen en houden. Lukt dat een keer niet, dan volgen angst en een gevoel van falen.

In haar therapie vraagt ze waar die boodschap vandaan komt. Hoe werd er thuis over mannen en seks gepraat? Wat leerde je over wat het betekent om een man te zijn?

Nederlandse cijfers laten zien dat aanhoudende problemen minder vaak voorkomen dan veel mannen vrezen. In de Monitor Seksuele Gezondheid 2023 van kenniscentrum Rutgers heeft 4 procent van de mannen een erectiestoornis en 3 procent last van vroegtijdig klaarkomen. Rutgers telt een probleem alleen mee als het vaak of altijd optreedt en iemand er behoorlijk of erg veel last van heeft.

3. Seks hoort geen pijn te doen

Bij vrouwen ziet Drury een ander patroon. "Vrouwen hebben de neiging pijnlijke seks te verdragen en ons eigen genot op te geven," zegt ze. Seks is in veel bedden klaar als de man is klaargekomen. Pijn wordt zo normaal, tot een vrouw seks liever helemaal vermijdt.

Volgens Drury nemen we de klachten van vrouwen ook minder serieus. "Woorden als erectiestoornis en vroegtijdige zaadlozing kennen we. De woorden dyspareunie of vaginisme kennen we niet, omdat het niet belangrijk voelt." Dyspareunie is de medische term voor pijn bij het vrijen. Bij vaginisme spannen de spieren rond de vagina zich onwillekeurig aan, waardoor penetratie pijnlijk of onmogelijk wordt.

Het komt vaak voor. Ongeveer 20 op de 100 vrouwen hebben weleens pijn bij het vrijen en 5 op de 100 hebben er vaak last van, meldt Thuisarts.nl, de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Een veelvoorkomende oorzaak: je bent nog niet opgewonden genoeg, of je bekkenbodemspieren spannen zich te snel aan. "Vrijen hoort geen pijn te doen," schrijft Thuisarts.

4. Zeg wat je wilt, ook als het ongemakkelijk voelt

"We zijn geen gedachtelezers van elkaar," zegt Drury. Stellen moeten kunnen zeggen wat ze fijn vinden, wat niet en wat ze willen proberen. Juist omdat seks zo kwetsbaar en privé is, is praten belangrijker.

Daar valt in Nederland nog winst te halen. In de Rutgers-monitor is 56 procent tevreden over zijn seksleven. Over hoe vaak ze seks hebben, is 48 procent tevreden.

5. Plan seks in

Haar laatste advies klinkt het minst sexy. Is seks bij een stel iets geworden dat af en toe nog gebeurt, wacht dan niet tot het verlangen vanzelf terugkomt. Drury raadt aan om bewust tijd voor intimiteit vrij te maken, zoals stellen ook een avondje uit plannen.

Die tijd hoeft niet op geslachtsgemeenschap uit te draaien. "Het kan handen vasthouden betekenen, het kan naakt knuffelen betekenen," zegt ze. Het gaat erom dat je ruimte maakt om elkaar weer te vinden.

We zijn geen gedachtelezers van elkaar

Wat je nu kunt doen

Pijn bij het vrijen? Vrij een tijd zonder penetratie, met aanraken, masseren en zoenen, adviseert Thuisarts. Blijft de pijn, maak dan een afspraak bij je huisarts.

Schaam je je om het te vragen? Je huisarts is gewend om over seksuele klachten te praten, schrijft Thuisarts. Als het nodig is, verwijst de huisarts je door naar een specialist.

Loopt het al langer stroef? Zet een avond in de agenda en spreek af dat seks mag, maar niet hoeft.

Een afspraak voor seks in de gedeelde agenda: Drury vindt het een betere strategie dan wachten.

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