Volgens deze relatietherapeut therapeut worden deze 5 duistere psychologische trucs veel gebruikt bij daten. Zo herken je ze

Bij daten kunnen mensen soms onbewust of opzettelijk gebruik maken van manipulatieve technieken om controle over hun partner te krijgen. Relatietherapeut Annie Wright uit Berkeley, Californië, heeft gemerkt dat deze vijf duistere psychologische trucs vaak worden toegepast. Hier zijn de trucs en hoe je ze kunt herkennen:

1. Overdreven Affectie (Love Bombing)

Een van de meest voorkomende manipulatieve tactieken die Wright ziet, is love bombing. Hierbij overlaadt iemand je in het begin van de relatie met buitensporige aandacht en affectie om je vertrouwen en afhankelijkheid te winnen. Voorbeelden hiervan zijn extravagante uitstapjes en constante, liefdevolle berichten kort na de eerste ontmoeting. Let op de intensiteit en frequentie van de affectie; echte gevoelens ontwikkelen zich meestal geleidelijk .

2. Geleidelijk Kleineren (Devaluatie)

Na de fase van love bombing kan de manipulator beginnen met devaluatie, wat betekent dat ze je geleidelijk gaan kleineren. Dit kan subtiel zijn, zoals negatieve opmerkingen vermomd als “behulpzame” suggesties. Bijvoorbeeld, een partner kan eerst je uiterlijk prijzen, om vervolgens aan te geven dat je een sportschoollidmaatschap nodig hebt .

3. Isolatie

Hoewel isolatie meestal wordt geassocieerd met langdurige relaties, kan het ook in de vroege stadia voorkomen. Een manipulator kan voorkomen dat je tijd doorbrengt met vrienden of familie, onder het mom dat ze alleen met jou willen zijn. Vraag jezelf af waarom een nieuwe partner terughoudend is om je vrienden en familie te ontmoeten .

4. Suggesties van Betere Opties

Manipulators kunnen jaloezie en competitie creëren door een derde partij in de relatie te introduceren. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen hoe aantrekkelijk of interessant een gemeenschappelijke vriend is, wat je onzeker maakt en je ertoe aanzet om je best te doen om hun aandacht te behouden .

5. Gaslighting

Gaslighting is een techniek waarbij de manipulator je aan je eigen realiteit doet twijfelen. Ze kunnen vaak dingen die ze eerder hebben gezegd of gedaan ontkennen, waardoor je jezelf gaat afvragen of je dingen verkeerd hebt onthouden. Een teken van goede wil is een partner die bereid is om nieuwsgierig te zijn naar jouw perspectief en fouten toe te geven .

Het herkennen van deze trucs kan je helpen om manipulatieve partners vroegtijdig te identificeren en een gezonde, op vertrouwen gebaseerde relatie op te bouwen.