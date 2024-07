Cel geëist tegen verdachte van bedreigen Timmermans en wapenbezit

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een gevangenisstraf van twintig maanden, waarvan acht voorwaardelijk geëist tegen een 54-jarige man uit Den Haag voor het bedreigen van de politicus Frans Timmermans en verboden wapenbezit. In zijn huis vond de politie diverse wapens en honderden patronen.

De man reageerde in februari op X op een bericht van de leider van GroenLinks-PvdA met een dreigende tekst en een gifje. "Grappig...jij weet niet eens wat er boven je hoofd hangt Fransje", schreef verdachte Patrick M. bij een bewegend plaatje van een guillotine.

Timmermans deed hiervan aangifte bij het Team Bedreigde Politici. De politie heeft bij de verdachte huiszoeking gedaan, omdat op sociale media foto's stonden van illegale wapens. Volgens het OM is er geen reden om aan te nemen dat verdachte van plan was om de politicus echt iets aan te doen. De rechtbank in Den Haag doet op 16 juli uitspraak.