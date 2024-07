Kaag tegen Veiligheidsraad: zeer bezorgd over burgers in Gaza

NEW YORK (ANP) - Landen moeten zich meer inspannen om de burgerbevolking in Gaza te helpen, zo heeft Sigrid Kaag als humanitair coördinator voor het gebied bepleit voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ze sprak over haar zorgen over de 1,9 miljoen mensen die in het gebied op de vlucht zijn. Kaag zei ook "diep verontrust" te zijn over de Israëlische opdracht om te evacueren in en rond Khan Younis.

"De Palestijnse burgers in Gaza worden in een poel van lijden gestort. Hun huizen liggen aan diggelen, hun levens zijn overhoop gehaald. De oorlog heeft niet alleen tot een van de diepste humanitaire crises geleid. Hij heeft een maalstroom van menselijke misère ontketend", zei Kaag in de Veiligheidsraad. De gevolgen zullen volgens haar nog vele jaren merkbaar zijn.

Kaag pleitte voor een bestand, vrijlating van de gijzelaars en meer mogelijkheden om humanitaire steun te verlenen in het gebied. Landen moeten zich daar volgens haar voor langere tijd voor inspannen. Er is "de komende jaren" nog veel hulp nodig. Bovendien moet nagedacht worden over de toekomst van Gaza. "We kunnen Palestijnse burgers niet vragen om hun toekomst op pauze te zetten, terwijl ze zich proberen vast te klampen aan hun menselijkheid onder de meest onmenselijke omstandigheden."