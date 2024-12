Vrouwen met spijt van hun moederschap

Een Israelische socioloog interviewde 23 moeders die - achteraf - liever geen kinderen had gehad, omdat ze het ouderschap helemaal niet leuk vinden. Raar is het niet dat die mensen bestaan: mensen zonder kinderen zijn gelukkiger dan mensen met. En toch heeft het boek met de interviews tot wereldwijde razernij geleid. Want moeders die liever geen kinderen zouden hebben: het hoort en mag niet. De wetenschapster, Orna Donath, vertelt aan de volkskrant over de soms heftige reacties. 'Deze vrouw moet de straat worden opgesleept, haar tanden moeten met een klauwhamer worden verwijderd en alle kinderen in de stad moeten worden opgesteld in formatie zodat ze ieder met een mes een stuk van haar kunnen afsnijden. Daarna moet ze levend worden verbrand.' Donath: 'Het hardnekkig hoe het bestaan van spijt wordt ontkend. Dat komt volgens mij doordat we moederschap behandelen als een soort mythisch koninkrijk, dat buiten het menselijke domein van spijt valt.'

'Ik ben niet tegen moederschap, heb niets tegen moeders, kinderen of geboortes - zolang ze gewenst zijn.'

Wat Donath wél wil bereiken, is dat 'spijt' een plek krijgt in de waaier aan emoties die vrouwen kunnen voelen over het moederschap: er is simpelweg niet één moedergevoel.