Gwen Stefani: moederschap is zo anders dan je denkt

Voor Gwen Stefani was het moederschap iets heel anders dan ze daar als klein meisje van had verwacht. "Het is zoveel diepgaander", aldus de 55-jarige zangeres, die drie kinderen heeft, in gesprek met Stellar Magazine.

"Het is niet wat je als klein meisje denkt wanneer je zegt: Ik word later mama!", aldus Stefani. De verantwoordelijkheid van het ouderschap is volgens de artieste "groter dan je ooit zou kunnen bedenken".

"Hun geluk is mijn geluk. Om enigszins gerustgesteld te zijn, moet je zorgen dat zij veilig, gelukkig en geliefd zijn." Stefani heeft drie zoons, Kingston (18), Zuma (16) en Apollo (10) met haar ex-man Gavin Rossdale.