Wie is de Mol? wordt spannend: dit is de belangrijkste hint van deze week

Wie is de Mol? is op de helft. Waar het bij eerdere seizoenen lastig zoeken was naar hints en aanwijzingen, is de twintigste jubileum-editie één grote molshow. Zowel de kandidaten als de redactie proberen iedereen (en zichzelf) verdacht te maken.

Rob

Na de vorige aflevering leek singer-songwriter Rob Dekay plots hoofdverdachte. Hij las immers een omschrijving op een kaartje verkeerd voor, een actie waarmee hij zichzelf niet bewust verdacht maakte bij de kandidaten. Die konden dat immers niet zien. Juist de kijker viel het foutje wél op. Maar waarom zou de redactie zo’n shot in beeld laten? Andere hints wezen ook richting de muzikant. Zo lijkt hij een paar keer op de achtergrond door het beeld te lopen.

Liet de mol (weer) zich even zien? #widm pic.twitter.com/3uldFPmHPG — Pim van den Boogaard (@PvandenBoogaard) January 25, 2020

Claes

Deze week waren er weer allerlei mol-acties te zien, maar waren ze ook afkomstig van de Mol? Vooral Deense mode-ontwerper Claes Iversen was plots verdacht. Zo leek hij tijdens het spelen van Super Mario in het eerste spel bewust naar level 4 te gaan, terwijl hij duidelijk wist dat hij op het derde niveau moest blijven. Het spel leverde wel geld op, maar mogelijk omdat iemand anders ervoor heeft gezorgd dat de retro-game toch eindigde in level 3.

Maar de belangrijkste hint was dat er bij alle kandidaten die Super Mario speelden het bekende ‘bovengrondse’ Mario-deuntje te horen was, terwijl bij Claes het ‘ondergrondse’ muziekje werd afgespeeld. En een mol…die leeft onder de grond. Bij het spel op de Chinese markt wist het Deense fashion-icoon een hele berg letters op te halen, maar slechts drie leverden er geld op en daarvan miste er dan weer eentje. Hij kon dus met een gerust hart zijn best doen in dit spel.

Het Mol-forum

Het forum van Wie is de Mol? waar Molloten afleveringen minutieus analyseren, denkt met een derde van de stemmen nog altijd dat zanger Rob de mol is. Een kwart zit echter op presentatrice Miljuschka Witzenhausen. Dan zou er dit jaar weer een mol zijn, die juist de fanatieke kandidaat speelt, zoals Jan Versteeg en in mindere mate Merel Westrik dat deden.

Ook denkt ruim een vijfde dat oud-profvoetballer Nathan Rutjes een dubbele agenda heeft. Zou hij zijn imago van goeiige teamspeler gebruiken als dekmantel om ongestoord te kunnen mollen? Het kan allemaal, maar vooralsnog zijn Rob en deze week Claes de grootste mollen.