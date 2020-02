Caroline Flack voor haar dood: ik ben kapot gemaakt

Een week voor haar zelfgekozen dood schreef tv-presentatrice Caroline Flack dat ze kapot was gemaakt en radeloos. Haar adviseurs raadden haar af de Instagrampost openbaar te maken: Flack zou nog berecht worden wegens huiselijk geweld. Vorig jaar sloeg ze in de nacht een lamp stuk op het hoofd van haar partner. Die diende een aanklacht in, maar trok die later weer in. Justitie wilde echter niet wijken en de Engelse tabloids molken de kwestie uit.

Nu ze dood is heeft haar familie de tekst aan een plaatselijke krant gegeven:

“Binnen 24 uur werd mijn hele wereld en toekomst onder mijn voeten vandaan geveegd en alle muren die ik om me heen had gebouwd, stortten in. Ik sta opeens op een ander soort podium en iedereen ziet het gebeuren.

“Ik heb altijd de verantwoordelijkheid genomen voor wat er die nacht is gebeurd. Zelfs meteen die nacht. Maar de waarheid is … Het was een ongeluk. “

Flack zegt dat ze ‘al heel lang emotionele problemen had ‘ . ‘Maar ik ben GEEN dader van huiselijk geweld. We hadden ruzie en er gebeurde een ongeluk. Een ongeluk.”

“Dat was iets heel triest en zeer persoonlijks,” schrijft ze. De reden dat ik dit vandaag schrijf is dat mijn familie het niet meer aan kan. Ik ben mijn baan kwijt. Mijn huis. Mijn vermogen om te spreken.

“En de waarheid is mij uit handen genomen en gebruikt als vermaak.’

Flack verontschuldigt zich ook de impact op haar naasten: “Het spijt me zo voor mijn familie voor wat ik hen heb gebracht en voor wat mijn vrienden hebben moeten doorstaan.

“Ik denk niet aan ‘hoe ik mijn carrière terug zal krijgen’. Ik denk erover na hoe ik het leven van mij en mijn familie terug kan krijgen. ‘

Drie dagen later koos ze voor de dood