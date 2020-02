Jarenlang moest Olcay Gulsen als kind toezien hoe haar vader haar moeder mishandelde

De vader en de moeder van Olcay Gulsen, Koerden gevlucht naar Nederland, werden aan elkaar uitgehuwelijkt. Maar de vader was psychisch niet in orde en dat uitte zich in heel veel huiselijk geweld. ,,Hij was schizofreen, alcohol- en drugsverslaafd. Hij sloeg mijn moeder, jarenlang. Soms stonden mijn zusjes en ik letterlijk tussen hen in. Van mijn vierde tot veertiende was mijn leven een hel. Vol verdriet, schuldgevoel en schaamte,” vertelt ze aan het AD, dat haar sprak vanwege de programmaserie die Gulsen maakt over huiselijk geweld, waarin haar eigen treurige jeugd centraal staat.

“Huiselijk geweld is wereldwijd een van de meest voorkomende vormen van geweld. Ik wil de schaamte weghalen. Ik hoop dat er iets loskomt. Toen we deze docu aankondigden, kreeg ik al honderden berichtjes. Vrouwen die hetzelfde meegemaakt hadden, nog in zo’n situatie zitten of anderen kenden.”

,,Niemand hielp ons. Iedereen kijkt maar toe. Ik heb nu berichtjes gekregen van mensen uit mijn oude buurt. ‘Het verdriet straalde van jullie af, maar we durfden niets te zeggen’. Ik ben ervan overtuigd dat het al een wereld van verschil was geweest als iemand dertig jaar geleden tegen mijn moeder had gezegd: ik zie dat u het heel zwaar heeft, kan ik u ergens mee helpen?”

Vrij snel nadat ze de deur achter zich had dichtgetrokken, werd haar vader opgenomen in een inrichting. ,,Vroeger zag ik hem alleen als dader, nu ook als slachtoffer. Ik heb hem vergeven. Hij is ziek, had geholpen moeten worden.