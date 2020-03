Eus haalt in DWDD hard uit naar literaire wereld: “Vroeger had je een oorlogstrauma, nu een glutenintolerantie”

Zijn boekenweekgeschenk had bijna niet in de winkel gelegen. Özcan Akyol schreef een vernietigend essay over de literaire wereld en daar zat een aantal boekhandelaren niet op te wachten. Bij De Wereld Draait Door laait de woede van Eus weer op als hij opnieuw mag vertellen wat hij van de Nederlandse boekenwereld vindt.

In zijn essay ‘Generaal zonder leger’ maakt hij korte metten met het verschil tussen hogere en lagere literatuur. Wie Saskia Noort leest is net zo goed een lezer als wie Harry Mulisch weet door te ploeteren, aldus de schrijver, die zelf vaak ook als ‘te commercieel en dus vies’ wordt gezien. “We klagen veel over ontlezing en dat er een bestsellercultuur ontstaat”, zegt Akyol. “En dan wordt er een vijand gezocht. Maar de grootste vijand van de boekenwereld is de boekenwereld zelf. Zij zorgen er zelf voor dat er minder wordt gelezen.”

Ook hekelt de schrijver de ons-kent-ons-cultuur. “Kun jij je voorstellen dat Guus Meeuwis het album van Marco Borsato recenseert? In de schrijverswereld gebeurt dat wel. Schrijvers oordelen over schrijvers. Vrienden nomineren vrienden voor prijzen en niemand keert zich daartegen.”

Tenslotte is hij uiterst kritisch over de jongste generatie schrijvers, die volgens hem steeds over hetzelfde onderwerp schrijft, namelijk zichzelf. “Vroeger had je een oorlogstrauma, nu heb je glutenintolerantie. Als je dan een roman wil schrijven, moet je misschien verder kijken dan alleen jezelf”, klinkt het scherp.

Bekijk hier zijn vlammende betoog in De Wereld Draait Door: