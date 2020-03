Omdat we altijd blijven lachen: de leukste coronagrappen op een rij

In deze duistere tijden is de humor nooit ver weg. Op Twitter, via WhatsApp en andere sociale media regent het coronagrappen. Soms zijn ze pijnlijk, vaak geven ze een beetje lucht en vrolijkheid.

Wat er vandaag langskwam onder de hashtag #coronahumor:

Ok, ondanks alle ellende vind ik deze toch grappig ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚#CoronaHumor pic.twitter.com/rXnEVYtd7J โ€” Miertje ๐Ÿšœ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑโ™ˆโ™€๏ธ (@miertje_miertje) March 23, 2020

Grote grap als ik m’n ouders bel om af te spreken wanneer ik de boodschappen kan komen brengen: “Morgen begin van de middag, zijn jullie dan thuis?” En dat ze dan in eerste instantie nog serieus na gaan denken wat er in de agenda zou kunnen staan ook. #coronahumor โ€” Rinske (@Rinske) March 25, 2020

Rijstkorrels tellen vind ik niet vervelend op zich. Wat wel vervelend is in deze tijden: de ene coronagrap 8976 langs zien komen en de andere 8982 keer. #coronahumor โ€” Martijn Horn (@MHorn74) March 19, 2020

Jaren lang vroeg hun bed uit voor de baas, na pensioen wekker weggegooid, krijg je dit! #CoronaHumor https://t.co/8X27x9HjMJ โ€” Hans Erkens (@HansRdam) March 19, 2020