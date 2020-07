Politicus vergeet camera in online vergadering en ruikt aan slipje

Een van de gevaren van videobellen is dat je vergeet dat de camera aanstaat. Het overkwam een Braziliaanse politicus, die gefascineerd werd door een roze slipje.

Ditinho Bueno, een raadslid van Partido Social Cristão (PSC) in Bragança Paulista, een gemeente in São Paulo, vergaderde online over het kappen van bomen, maar er waren duidelijk dingen die hij interessanter vond.

Na enige tijd zit hij met een roze slipje in zijn hand, waar hij uitgebreid aan ruikt. Toen hij doorkreeg dat de camera aan stond, draaide hij hem snel weg, maar het kwaad was al geschied.

Het is niet de enige blunder in online vergaderingen. YouTube wemelt inmiddels van de filmpjes waarin van alles misgaat, maar deze willen we je niet onthouden: Jennifer vergeet eveneens de camera en gaat naar de wc…