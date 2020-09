Netflix-baas na miljoenendeal: “Meghan Markle en Harry klopten bij alle grote zenders aan”

Reed Hastings, CEO bij Netflix, sprak op CNBC over zijn deal met Meghan Markle en prins Harry. Hij onthulde dat het ‘slimme’ stel bij alle grote zenders aanklopte voordat ze hun lucratieve deal met Netflix sloten. Hij heeft er verder alle vertrouwen in dat de programma’s van het koppel tot de ‘meest bekeken inhoud’ van Netflix zullen uitgroeien. “Ik ben zo blij met deze deal. Hun programma’s zullen episch worden. Ik kan er nog niet veel meer over vertellen op dit moment, maar ik geloof dat hun programma’s volgend jaar het meest bekeken zullen worden van onze streamingdienst.”

Het koppel heeft een productiebedrijf opgericht en gaat voor Netflix documentaires, documentaire series, speelfilms, scriptshows en kinderprogramma’s maken. De inhoud is exclusief voor Netflix.

Experts ramen de waarde van de deal op 150 miljoen dollar. De hertog en hertogin richtten volgens The New York Times pas recent hun eigen productiehuis op, dat voorlopig nog geen naam heeft.