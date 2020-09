‘Keurige’ CNN-expert toont dat ze tijdens video-interview in onderbroek tussen de rommel zit

Ogenschijnlijk zat klimaatexpert Gretchen Goldman keurig aangekleed in een nette huiskamer voor de camera voor een video-interview met CNN. De eerlijkheid gebood haar echter om even uit te zoomen en een foto te plaatsen, die liet zien dat de werkelijkheid een stuk minder ordelijk was.

Op het kiekje is te zien dat ze geen broek draagt en haar kamer vol met speelgoed ligt. Goldman had zelfs haar camera op een stoel op een tafel geplaatst voor beter licht. Het is een hilarisch hedendaags tafereeltje, dat al snel het hele internet over ging.

Wat de klimaatwetenschapper in het serieuze actualiteitenprogramma Situation Room nu besprak? Ze legde onder meer uit waarom het geen goed idee is dat een klimaatscepticus de baas wordt van het nationale weerinstituut.