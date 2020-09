Twitter maakt gehakt van #ikdoenietmeermee: ‘Schijnheilige wappies’

De BN’ers die zeggen ‘niet meer mee te doen’ aan de coronaregels krijgen er flink van langs op Twitter. Onder de hashtag #ikdoewelmee regent het reacties, soms grimmig, soms geestig, op de rappers en zangers die denken dat de overheid het helemaal mis heeft. De ‘wappies’ zoals ze vaak worden genoemd kunnen rekenen op de hoon en boosheid der Twitter-natie.

Maar enkele Twitteraars wijzen ook op de hypocrisie van de BN’ers. Zo zou Bizzey een flink bedrag van de overheid hebben ontvangen, vanwege misgelopen inkomsten, verdiende dj Paul Elstak geld aan corona-merchandise en vond Tim Douwsma enkele maanden geleden nog dat we juist ‘samen het coronavirus eronder gingen krijgen’.

Ondertussen zijn zowel #ikdoenietmeermee als #ikdoewelmee trending op het sociale netwerk.

#Ikdoenietmeermeemetbeschermendemaatregelenvandeoverheidmaarikwilwelhungeld was natuurlijk een beetje te lang als hashtag. #ikdoewelmee pic.twitter.com/FYpRRQ1YSD

Om maar even aan te tonen hoe hypocriet onze @timdouwsma is.. EN hoe serieusje zo'npersoondus moet nemen …. #ikdoewelmee pic.twitter.com/wGvubx1jzM

Kunnen alle #ikdoenietmeermee en #ikdoenietmee mafklappers even zwart op wit zetten én ondertekenen dat ze géén gebuik willen maken van een ic-bed als het nodig is en de mensen die ziek worden door hun egocentrische gedrag een fikse schadevergoeding betalen? Thanks.