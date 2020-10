HoudJeMondMartin: zoon boos op vader die demonstreerde tegen mondkapjes op school

Gisteren demonstreerde een vader bij de middelbare school van zijn zoon tegen het mondkapjesadvies. De zoon zelf is het niet met zijn vader eens. “Ik sta helemaal niet achter wat hij allemaal zegt,” laat de jongen weten in een Instagrambericht waar de Leeuwarder Courant over schrijft.

Vader Martin Mourik noemde gisteren de mondkapjes kindermishandeling en moest uiteindelijk worden opgepakt door de politie toen hij actievoerde bij het Linde College in Wolvega. Zijn zoon zegt nu dat hij niet achter zijn vader staat. “Hij zit bij ‘Viruswaarheid’. Hij weet hoe ik er over denk. Vertel de waarheid, hij verzwijgt dat.”

De zoon vertelt ook dat hij bij zijn moeder woont, omdat zijn vader de hele dag achter zijn laptop zit. “Is verwaarlozing van je kinderen ook geen kindermishandeling?” Hij zou zijn vader al zeven weken niet hebben gezien.

Het bericht van de jongen is inmiddels verwijderd, omdat er zou zijn gedreigd met een rechtszaak, maar onder de hashtag #HoudJeMondMartin gaat de actie tegen Martin (en alle andere viruswappies) gewoon verder.

Kunnen we van #HoudJeMondMartin de Nederlandse #ShutUpKaren maken? Ik vind de hashtag eigenlijk te mooi om weer te vergeten. — Jan de Beer (@jsdebeer) October 6, 2020

Je zou zo voor lul gezet worden door je vader. #HoudJeMondMartin — Martijn (@Martijn_vd_B) October 6, 2020

#HoudJeMondMartin Sterk van de zoon. Hij wordt als stok gebruikt door #viruswaanzin. Marin Mourik heeft echter niet door dat zijn zoon ook zelf kan denken en praten. #kracht https://t.co/axBUHWYVCI — Suzan 🏳️‍🌈 (@suzantepas) October 6, 2020

"Hij woont bij zijn moeder omdat hij niet bij zijn vader kan wonen, die de hele dag achter zijn laptop zou zitten. "



Dat is verwaarlozing. #HoudJeMondMartin https://t.co/fXHcfiwvX5 — Daniel Tuijnman 😷 #ikDoeWelMee (@DanielTuijnman) October 6, 2020

Deze fijne man dreigt naar verluid zijn eigen zoon met rechtzaak waarop zijn bericht van social media is verwijderd. Pa openbaart op Facebook contactgegevens van journalist en roept zijn ‘strijders’ op om hem te bellen… Ik hoop van harte dat dit strafbaar is. #HoudJeMondMartin — Nancy Vermaire (@nvermaire) October 6, 2020