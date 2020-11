Dit is de meest bekeken YouTube-video ooit

Het record van meest bekeken YouTube-video was al weer drie jaar oud. De zomerhit Despacito doorbrak in 2017 de magische grens van 7 miljard views. Vanochtend was het kinderliedje Baby Shark Dance nog vaker bekeken.

Een Zuid-Koreaans YouTube-kanaal voor kinderen plaatste de song met een eenvoudig clipje online, waardoor het razend populair werd. Maar eigenlijk is het al een heel oud kampvuurliedje over een haaienfamilie.

Vorig jaar werd het deuntje nog beroemder doordat de Amerikaanse honkbalclub Washington Nationals het als clublied koos.