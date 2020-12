Voor- en nafoto Braziliaanse dakloze gaat viraal en zorgt voor hereniging met familie

De 45-jarige João Coelho Guimarães uit Brazilië was al drie jaar dakloos en had al tien jaar geen contact meer met zijn familie. Tot een foto van zijn makeover de wereld overging.

Zakenman en countryzanger Alessandro Lobo bood de man twee weken geleden eten aan in Goiânia. In plaats daarvan vroeg Guimarães of Lobo geen scheerapparaat had om zijn veel te lange baard een beetje bij te werken. Daarop besloot Lobo de man in een kappersstoel te zetten en ook zijn haar te knippen. Nieuwe kleding deed de rest: de metamorfose is verbluffend.

De foto’s gingen natuurlijk Instagram op waar ze veel opzien baarden. Zijn moeder en zus zagen de beelden en hadden niet verwacht dat Guimarães nog leefde. Vorige week zochten ze hun verloren zoon en broer op. “Het is kerst en we wilden laten zien dat we al met weinig iemands leven kunnen veranderen. We hadden niet verwacht dat dit het resultaat zou zijn”, besluit Lobo.