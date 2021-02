Britney Spears-docu: wat wilde Ivo Niehe met haar borsten?

De documentaire Framing Britney Spears heeft in de Verenigde Staten stof doen opwaaien. In de documentaire is er flinke kritiek op hoe de zangeres op jonge leeftijd in de media werd behandeld. Vooral het gedrag van oudere witte ondervragers valt op.

In de documentaire komt als illustratie onder andere een fragment voor met Ivo Niehe. Spears was destijds als 17-jarige te gast in de TROS TV Show en werd door Niehe aangesproken op haar borsten. Die waren volgens sommige roddelbladen door middel van plastische chirurgie vergroot.

Bekijk het fragment en oordeel zelf.