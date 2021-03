John van den Heuvel gefactcheckt: ‘maat, je bent misdaadjournalist’

Misdaadjournalist John van den Heuvel zet in een video van De Telegraaf uitgebreid uiteen wat de Transfer van de Oranje-international Quincy Promes (die nog steeds wordt verdacht van een steekincident) naar de Russische club Spartak Moskou betekent. Niet alles wat hij zegt blijkt waar te zijn.

Volgens Van den Heuvel betekent de transfer voor de strafzaak niet zo gek veel. ‘Het zou hoogst onverstandig zijn voor Quincy Promes om aan een dagvaarding geen gevolg te geven’, aldus de journalist.

Ook beweert Van den Heuvel dat er geen uitleveringsverdrag zou zijn tussen Rusland en Nederland. Dat is niet waar, zeggen rechtenstudenten Benthe Nijhuis en Amber Bosse in de juridische podcast Vrouwen Justitia.

‘Er is wel een uitleveringsverdrag met Rusland. Er is namelijk een Europees verdrag betreffende uitlevering. Daar zijn EU-lidstaten maar ook bijvoorbeeld Rusland lid van’, aldus Nijhuis. Een vereiste is wel dat er een minimale straf van een jaar cel op een feit moet staan.

De rechtenstudenten hebben in de podcast het Russische Strafboek er even bij gepakt. En in Nederland én Rusland staat er op mishandeling maximaal 3 jaar gevangenisstraf en mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg 8 jaar.

Luister hier naar de hele podcast: