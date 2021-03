Zonder Trump zijn Amerikanen veel minder geïnteresseerd in nieuws

Ze werden bijna dagelijks uitgescholden door de president, maar dankzij al zijn fratsen hadden veel Amerikaanse media 4 topjaren dankzij Trump. Op rechts – met name Fox – was het feest, maar ook op links. De New York Times is onder (dankzij) Trump sterk gegroeid

In februari, de eerste maand zonder Trump, daalde het bezoek aan nieuwssites met ruim 20 procent.

De interesse en aandacht voor de nieuwe president Joe Biden is veel kleiner dan voor Donald Trump tijdens dezelfde periode. Er werden drie keer zoveel verhalen geschreven over Trump in februari van 2017 dan over Biden vorige maand, volgens gegevens van NewsWhip.

Biden werd vorige maand naar schatting 1.836 minuten besproken op het kabelnieuws, volgens de Stanford Cable TV News Analyzer. In februari van Trumps eerste jaar was hij goed voor naar schatting 4.669 minuten op kabelnieuws.