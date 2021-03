‘Eva Jinek is 1,2 miljoen waard, zelfs met zes maanden vakantie’

Eva Jinek zou 1,2 miljoen per jaar verdienen. Of eigenlijk per half jaar, want ze werkt maar zes maanden. Is dat niet een beetje veel?

Volgens mediakenner Rob Goossens bij Telegraaf TV is ze dat geld waard.

“We hebben de contracten niet gezien, maar het bedrag dat wordt genoemd is 1,2 miljoen en ik moet wel zeggen: dat is belachelijk veel geld, maar zelfs met de maanden vrij die ze nu voor de boeg heeft, is ze het wel dubbel en dwars waard.”

“Door haar komst naar RTL heeft ze die late avond zó’n enorme boost gegeven. Alleen al qua imago voor de zender RTL 4 is dat het gewoon echt waard.”

“Ze heeft ook echt een stempel op de afgelopen verkiezingen weten te drukken. Ze was bijvoorbeeld de eerste die geloofwaardig Sigrid Kaag en Mark Rutte tegenover elkaar zette als kandidaten voor het Torentje. Toen Eva die twee tegenover elkaar had gezet, is het Sigrid Kaag daarna voor de boeg gegaan.”