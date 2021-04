Rutte roept op om niet naar Duitsland te gaan met Pasen: Nederland ‘herinnert zich de oproep verkeerd’

Mark Rutte deed een oproep aan de Nederlander om dit paasweekend in eigen land te blijven. Het was prijsschieten voor de grappenmakers op Twitter: niemand kan zich de oproep van de leugenachtige demissionair premier herinneren.

Rutte bleef gisteren tijdens het zinderende marathondebat volhouden niet te liegen over zijn gesprek met de verkenners, waarin het wel degelijk over Pieter Omtzigt was gegaan. Hij had het zich enkel ‘verkeerd herinnerd’.

Vandaag vroeg hij samen met de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet de Nederlanders om zich aan de coronamaatregelen te houden en niet de grens over te gaan.

Binnen twee uur na het Twitterbericht waren er al meer dan tweeduizend reacties, schrijft Metro.

Een greep:

Excuses, ik kon mij het reisadvies niet meer herinneren. pic.twitter.com/yJhUjG7fMF — Wouter Dorgelo (@wouterdorgelo) April 2, 2021

Mijn oproep, tezamen met veel andere NLers die niet bedonderd willen willen worden: demissionaire @MinPres ga de landsgrens over en kom niet meer terug.

Na het overschrijden van alle grenzen van fatsoen is dat vast niet moeilijk! #rutterodekaart — Ayrienie 🤍❤️🤍 (@ayrienie) April 2, 2021

Ik zou het niet zo snel vergeten, maar ik dacht dat hij advies gaf om juist wél de grens over te reizen.



Verkeerd herinnerd… — Demian (@Demian402) April 2, 2021

Ben effe vergeten wie u is.😱 pic.twitter.com/lU9uc2xJ4w — INGRID #IkPrikHetNogNiet (@INGRID58NL) April 2, 2021

Al ga ik over de grens, dan kan ik het mij vast niet meer herinneren.

Naar eer en geweten.



Oh ja en ik lieg niet! — Mel (@MissMel_12_) April 2, 2021