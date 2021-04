Talitha Muusse stapt boos op bij Op1

Talitha Muusse is per direct opgestapt bij Op1, omdat KRO NCRV voorwaarden aan haar stelt die ’botsen met mijn professionele en persoonlijke waarden’. Als voorbeeld noemt ze de eis ’om niet meer mee te mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel’. „Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg”, verklaart ze aan De Telegraaf.

Muusse wekte vorige week verbazing toen ze mensen opriep naar Den Haag te komen om te protesteren tegen de politiek in Den Haag. Wat ze precies wilde was niet zo duidelijk. Maar kennelijk vindt haar opdrachtgever KRO NCRV dat actievoeren niet goed past bij haar journalistieke rol

Muusse zegt voor Op1 te zijn gevraagd op basis van haar ’maatschappelijke activistische profiel’ en zou hebben aangegeven haar rol als presentator te willen combineren met haar rol als opiniemaker en ondernemer. „Binnen de voorwaarden die nu gesteld worden is deze combinatie van activiteiten toch niet mogelijk helaas.”