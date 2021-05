Hilariteit om beeld van asperge in Duitsland: “Vrij lullig eerbetoon”

In Duitsland is grote hilariteit ontstaan om een standbeeld van een asperge in de stad Torgau, dat op iets heel anders lijkt. Een kunstenaar aldaar 'wilde een statement maken tegen corona'. Of dat gelukt is, is onduidelijk, wel heeft hij veel mensen een lach op het gezicht gebracht.

Houtkunstenaar en Youtuber Marcus Schol wilde de mensen van Torgau aanmoedigen, zegt hij in de Torgauer Zeitung. “Laat de moed niet zakken, blijf standvastig, we kunnen het”, was de boodschap achter de twee meter hoge 'asperge'.

Maar wie het beeld voor het eerst ziet, kan niet anders dan concluderen dat het meer weg heeft van een penis dan van een asperge. “Ik zie er toch iets anders in”, klinkt het op Twitter. “Duitsland is dol op asperges, maar komt met een vrij lullig eerbetoon.”

Gemüse oder Geschlechtsteil - das ist hier die Frage, die die Gemüter bewegt. #Torgau und die neue Spargel-Holzskulptur auf dem Marktplatz.https://t.co/c854qx1Fli pic.twitter.com/OHCr7J2ZSm — radio SAW (@radioSAW) May 4, 2021