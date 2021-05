Jeroen Pauw doet Matthijs na

Het napraten over Het Interview duurt al langer dan de voorbeschouwingen die weer veel langer duurde dan Het Interview.

Jeroen Pauw sprak - uit ervaring - over hoe intimiderend het Koninklijk Huis kan zijn en deed haarfijn zijn collega Van Nieuwkerk na

Was Matthijs van Nieuwkerk te bescheiden tijdens het interview met #Máxima? @jeroenpauw vond wel dat hij soms meer kon doorvragen. “Je weet dat Matthijs het kan, doorvragen. Zo is die, dat kan die. Maar alles is nu ook enigszins intimiderend.” #Op1 pic.twitter.com/1kqfrxqJeo