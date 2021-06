Grote wereldwijde internetstoring: veel populaire sites lagen plat

Er is een grote wereldwijde internetstoring gaande. Veel sites van grote media zoals The Guardian, CNN en de New York Times zijn getroffen. Ook andere bedrijven als Spotify en Amazon ervaren problemen. Het is onduidelijk wat er aan de hand is.

Volgens sommige meldingen lijkt het een technisch probleem bij een aanbieder van cloud computing-diensten in de VS. Het betreffende bedrijf Fastly heeft laten weten dat er inderdaad problemen zijn en dat er aan een oplossing wordt gewerkt.

Fastly zorgt dat sites en diensten wereldwijd snel en voor veel mensen tegelijk beschikbaar zijn.