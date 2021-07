"Peter R. de Vries vecht voor zijn leven," zei burgemeester Halsema op een persconferentie over de aanslag op de misdaadverslaggever. "Peter is een nationale held".

Politiechef Frank Pauw "We hebben zicht gekregen op een vluchtauto, die we op de A4 hebben klemgereden. Daarbij zijn 2 aanhoudingen verricht en we hebben ook een derde dader aangehouden in Amsterdam Oost. Het onderzoek duurt voort". De politie is vrij zeker van de betrokkenheid van de twee inzittenden van de auto. En wat minder zeker van de derde verdachte.

Justitie wil niets zeggen over de beveiliging van De Vries of van andere betrokkenen. Justitie gaat ook de vele beelden van camera's bekijken die rond de plaats delict hangen