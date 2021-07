De Vooravond heet vanaf nu Khalid & Sophie

NPO 1 stopt definitief met de titel De Vooravond. De opvolger van de talkshow gaat Khalid & Sophie heten en wordt dus vernoemd naar de nieuwe presentatoren Khalid Kasem en Sophie Hilbrand.

BNNVARA ontdeed zich vorige maand weinig elegant van Fidan Ekiz en Renze Klamer, de presentatoren van De Vooravond. Terwijl zij van niets wisten was hun omroepcollega Sophie Hilbrand al geruime tijd in gesprek met de omroep-top om hun plaatsje in te nemen. Zij en nieuwkomer Khalid Kasem worden de nieuwe Fidan en Renze.

Na Jinek was de Publieke Omroep afgestapt van het noemen van praatshows naar presentatoren. Maar kennelijk is er alweer nieuw beleid.