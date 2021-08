Elis Ligtlee droevig en gekwetst door haat en kritiek

Ze leverde deskundig en betrokken commentaar bij het baanwielrennen in Tokio. Ze heeft er verstand van: in Rio won ze zelf goud. Maar ze kijkt op haar Tv-optreden terug met gemengde gevoelens. Er kwamen aardige reacties, maar ook veel beledigende en nare reacties. Niet over haar deskundigheid, emoties of humor, maar over haar gewicht.

,,Je hebt blijkbaar genoeg mensen die denken dat ze van alles kunnen zeggen, veilig van achter hun schermpje”, verzucht Ligtlee. ,,Ik wil niet zielig overkomen en ik heb gewoon geprobeerd mezelf te zijn. Maar dit is blijkbaar wat er gebeurt als je met je gezicht op tv komt", schrijft ze op Instagram.

Tegen De Stentor voegt ze toe: ‘Ik ben geschrokken van de vervelende, ongevraagde, harde berichten die ik kreeg’, schreef ze als kanttekening onderaan een overheersend vrolijk bericht over de afgelopen week. ‘Het doet me pijn en maakt me verdrietig. Laten we alsjeblieft een beetje lief voor elkaar zijn. Een maatje meer of minder, veroordeel elkaar niet op hoe je eruit ziet.’

,,En er is zelfs iemand geweest die het contactformulier op mijn website heeft gebruikt om me een vernederende mail te sturen”, vertelt de olympisch kampioene. ,,Heb je dan echt niets beters te doen? Het raakt me heel erg, dus als dat het doel was, is diegene daarin geslaagd. Maar waarom doe je dat? Laat iedereen gewoon in zijn waarde. Ik zit daar voor de sport, niet om mezelf af te laten zeiken. Ik ben blij dat er veel meer positieve reacties zijn geweest dan negatieve, alleen de negatieve blijven wel meer hangen.”