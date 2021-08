Christian (B&B Vol Liefde): ik ben geen Achterhoekse sukkel

Christian uit Doetinchem is zich rot geschrokken over hoe hij werd afgeschilderd in B&B Vol Liefde en hoe hij op sociale media werd afgemaakt.

Volgens Christian eindigde zijn deelname in een nachtmerrie. "Op sociale media ben ik door het slijk gehaald en door mijn rivalen Theun en Mitch in de B&B compleet te kakken gezet. Nu wil ík mijn verhaal vertellen wat er daadwerkelijk is gebeurd buiten de camera’s om..."

Hij zegt tegen De Telegraaf de deelname zelf wel leuk te hebben gevonden, maar de uitzendingen zelf verschrikkelijk te vinden. "Ik zit hier dan ook niet om wraak te nemen, maar wel om te vertellen dat ik na drie dagen in Roosendaal achteraf bewust als een irritant mannetje met een verziekt karakter ben neergezet. Half Nederland viel vorige week over me heen. Op sociale media werd ik volledig afgemaakt en uitgescholden."

Het waren vooral de bijtende commentaren van B&B-uitbaatster Roxanne en de akelige houding van zijn twee opponenten, sportondernemer Theun (34) en stukadoor Mitch (28), die hem pijn deden. „Mijn maag draaide ervan om toen ik de reacties van de kijkers las.”

Hij hoorde afgelopen week voor het eerst hoe Roxanne daadwerkelijk over hem dacht. „Het kwam erop neer dat ik eigenlijk NIETS in die drie dagen dat ik in de B&B verbleef, had goedgedaan. Tijdens de opnamen dit voorjaar, was ze echter dolenthousiast in alles wat ik voorstelde!”

Vanaf het eerste moment dat ik een stap over de drempel zette, waren de rapen gaar bij mijn rivalen, die ook in de smaak van Roxanne wilden vallen. De heren die al een aantal dagen in de B&B verbleven, hadden onderling duidelijk een pact tegen me gesloten. Ze grepen alles aan om me te pakken. Ik vond het tenenkrommend dat ik op die manier voor het oog van gemiddeld 900.000 kijkers werd weggezet!”

Zijn familie steunt de verdrietige Christian door dik en dun. "Mijn ouders, familie en vrienden zeggen allemaal dat ik mezelf ben gebleven. Ik heb veel steun van mijn omgeving gekregen. Iedereen zegt dat ik op een schandalige manier in de afleveringen ben weggezet. Ik heb intussen mijn liefdesleven weer opgepakt en heb intussen contact met een lieve vrouw."