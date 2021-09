Rudi Dekker leerde 9/11-terroristen vliegen. Het verwoestte zijn leven.

De aanslagen op 11 september, twintig jaar geleden, veranderden het leven van de Rudi Dekkers voorgoed. Zijn vliegschool leidde twee van de kapers op. Hij had met de kapers niks te maken: ze waren gewoon betalende klanten. Maar het duurde jaren voordat de FBI dat geloofde. En toen was hij al failliet en was zijn gezin kapot.

De grootste dreun van 9/11 komt voor Dekkers een dag ná de aanslagen. Op 12 september doet de FBI een inval bij zijn vliegschool Huffman Aviation in Venice (Florida). Agenten willen zijn dossiers van Marwin al-Shehhi en Mohamed Atta, die geïdentificeerd zijn als de kapers die de twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Center (WTC) in New York hebben geboord.

De terroristen hebben bij Dekkers leren vliegen. “Ik was in shock”, zegt hij in de documentaire Rudi, achtervolgd door 9/11, die op Videoland te zien is. “Het heeft mijn leven veranderd. Er is geen dag dat ik er niet mee te maken heb of aan denk.”

In de documentaire is te zien hoe Dekkers afglijdt, alles kwijtraakt en het met drugscriminaliteit weer probeert op te bouwen. Maar ook dat lukt hem niet. Hij is geen goede crimineel en wordt twee keer gepakt. De documentaire toont zijn bewogen leven