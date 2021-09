Maartje Wortelboer vindt zelf ook dat ze ongevoelig is

Veel mensen hebben een hekel aan presentatrice Emma Wortelboer zonder precies te weten waarom. Ook haar werkgever BNN/VARA weet dat. Het heeft dan ook lang geduurd voor Emma een eigen programma zou krijgen.

“Ik heb heel vaak gedacht van: waarom heb ik nog geen eigen programma en mijn collega-presentatoren al wel. Wat doe ik verkeerd? Ik kreeg vaak te horen dat ik niet sympathiek genoeg was. Dat het lastig te verkopen was met mij erop zeg maar.”

Ze snapt dat eigenlijk wel. Ze vertelde op TV dat ze van nature weinig empathie heeft. Ze spreekt van een ‘koud hart’. “Ja, wel echt een beetje. Ik heb niet heel veel empathie. Ik stond ooit in de shitzooi wat Moria heet en toen dacht ik: waarom voel ik hier niks bij?”

“Dat is toch raar dat je daar niks bij voelt? Dat is toch heel vreemd? Ik weet dat het een shitzooi is, ik zie het en ik vind het verschrikkelijk, maar ik voel dat dan niet.”

Maar goed, ondanks dat ze weinig gevoelig is heeft ze nu dan toch een eigen programma. Ze gaat - voor het oog van de camera uiteraard - bemiddelen tussen pubers en hun ouders.