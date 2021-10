Dit is de ‘klusjesman’ uit de Deventer Moordzaak

Michael de Jong nam gisteren een Gouden Kalf in ontvangst namens acteur Yorick van Wageningen die de klusjesman speelde in de verpletterende film 'De Veroordeling'. De Jong raakte zijn leven kwijt toen Maurice de Hond een jarenlange hetze voerde tegen hem en zijn vriendin.

Zij zouden de echte moordenaars zijn van de weduwe Wittenberg, en niet Ernst Louwens (van wie op het lichaam van het slachtoffer twaalf DNA-sporen werden aangetroffen).

Jarenlang volgden de meeste media De Hond in diens kruistocht (die hij zei te voeren namens de slachtoffers) tegen De Jong. DWDD, De Volkskrant, HP/De Tijd en De Telegraaf volgden de dwaalsporen en leugens van De Hond die zeker wist ("100 procent") dat de klusjesman de dader was. Maar die had - dat is onomstotelijk vastgesteld - niets met de moord van doen.

'De Veroordeling' is gebaseerd op het boek van Bas Haan, de Nieuwsuur-journalist die jarenlang bleef speuren naar de waarheid en dus ook op de korrel werd genomen door De Hond. "Dankzij deze film hebben wij, mijn vriendin en ik ons leven weer terug," zei De Jong.

Er werd veel gesnotterd in de zaal bij dit ontroerende moment.