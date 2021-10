Duitse pers: Aufgefressen in Amsterdam

Bild: 'Wat een schande! Wat een ondergang! Borussia Dortmund bij Ajax Amsterdam: 0:4! 0: 4! 0: 4! 0: 4. De grootste nederlaag in de geschiedenis van de zwart-gele in de Champions League!'

Die Welt: "Furieus Ajax heeft Dortmund weggespeeld. BVB gaat ten onder in de Champions League bij Ajax Amsterdam en beleeft een groot debacle. Met de 0:4 is Dortmund nog goed weggekomen tegen de furieuze gastheren. De Nederlanders laten Borussia in alle opzichten zien dat ze niet goed genoeg zijn.

Kicker heeft vooral ontzag voor de tegenstander in de recordnederlaag voor Dortmund. "Ontketend Ajax toont troosteloos BVB", kopt het voetbaltijdschrift. "Nadat de nevel was verdreven, was Dortmund in nood. En dat bleef zo. De 0-4 nederlaag was volledig verdiend."