ikdoewelmee en #QR-weigeraar: de beste tweets over het coronabeleid

Gisteravond zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd vanwege het oplopende aantal besmettingen. Twitter vindt daar uiteraard wat van. De hele trendinglijst bestaat zo ongeveer uit hashtags over het coronabeleid, met name de uitbreiding van de coronapas leidt tot veel disucssie.

#QR-weigeraar en #ikdoewelmee strijden om de koppositie, maar ook #ikdoenietmeermee is populair. De teneur? De meeste mensen zetten de schouders er weer onder, velen hekelen het gezwalk van het kabinet en een klein deel 'doet niet meer mee'. Dat deel heeft overigens wel verreweg de agressiefste teksten.

Een greep uit de reacties:

#ikdoewelmee

We vinden er allemaal weer veel van hè. Mag hoor maar feit is dat #corona bestaat, #besmettingen toenemen en er een #zorginfarct in the making is. We moeten het echt samen oplossen. Dus ja #QRcode en #mondkapjes en de hele reutemeteut. Het moet maar #ikdoewelmee #nietleukwelnodig pic.twitter.com/6WOhJCrSba — ✨Fenna✨ (@PostvanFenna) November 2, 2021

#ikdoenietmeermee is een absolute minderheidsmening (slechts zo'n 15%). Dat is de groep waar de overheid zich op moet richten #persconferentie. Verreweg de meeste mensen van de samenleving doen gewoon mee en zijn gevaccineerd #ikdoewelmee. Dat is een positief gegeven.🙌 — Annette van Bolhuis (@annettevanbolhu) November 2, 2021

Ik ben het eigenlijk best wel zat dat je als mak schaap wordt weggezet als je je gewoon wél aan maatregelen wil houden. #ikdoewelmee — Gé Withwell (@hoehietze) November 2, 2021

Operatie uitgesteld, Hart, Kanker.. Je zal het maar te horen krijgen, omdat een zootje debielen zich liever op de ic laten opnemen ipv een prik. Word er kotsmisseijk van. Net als de mensen die het vertikken om een kapje op te doen in de bus #ikdoewelmee — Nial Thuclim (@NialThuclim) November 2, 2021

En als we nou gewoon eens zonder gezeur allemaal ons steentje bijdragen? Dat zou een leuke positieve veranderingzijn toch? Ipv al die negatieviteit hier, want SURPRISE.... we hebben er allemaal last van.Denk vooral aan mensen die zorg nodig hebben #ikdoewelmee #persconferentie — Frederique🍁🕸🍂🍄 (@Frederique0404) November 2, 2021

#QRWeigeraar

#sportschoolabonnement opgezegd. Ook al ben ik gevaccineerd, de QR code op steeds meer plaatsen invoeren, vind ik stuitend. Ook ga ik geen drankjes meer drinken. Iets met AVG enzo. #QRweigeraar — Inge (@Miss_kwiek) November 3, 2021

Mij zoon fanatiek voetballer vanaf zijn 7e is inmiddels 22 en #QRweigeraar #vaccinweigeraar géén #wappie stopt ermee. Bedankt @hugodejonge pic.twitter.com/536n5w1UAh — Stan the man (@Oli66Stan) November 3, 2021

Het voelt alsof je niet meer mag vertrouwen op de natuur, je eigen lichaam, je eigen immuumsysteem.

Toegang word je ontzegd, en voor onze jeugd zelfs hun hele toekomst. Door een QR code.



Ik ben een #QRweigeraar. Alleen al daarom. — Arnoud ! (@Eigenwijsheid_) November 2, 2021

Net hersteld van #Corona. In het bezit van een herstelbewijs. Maar ik weiger het te gebruiken. #ikdoenietmee #QRweigeraar — Henk de Vree (@henkdevree) November 3, 2021

Ik werk in de zorg, mocht de qr code daar verplicht worden, zoals het nu eruit ziet, meld ik me nog die dag ziek voor onbepaalde tijd. #QRweigeraar #ikdoenietmeermee — frederik (@Frederiks5) November 2, 2021

#kutland #QRweigeraar #ikdoenietmeermee



Het bespreken en invoeren van een QR code op het werk is niks anders dan psychologische oorlogvoering



mensen forceeren om te vacineren om zo hun gezin nog te kunnen onderhouden.



over vrij keuze is met deze optie niet meer te spreken — nanaspam08N (@nanaspam08N) November 2, 2021

Het gaat niet om gevaxxt of niet gevaxxt.

Het gaat om of je meewerkt nog met politiek tuig dat ons land kapot maakt en de kinderen die er in opgroeien. Ik deed al niet mee maar laten we met z'n allen opstaan en zeggen #ikdoenietmeermee — Susanne W (@Susanne1963W) November 2, 2021