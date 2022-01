Vriendin van Peter R: “We zouden dit jaar gaan trouwen”

Morgen treedt de vriendin van Peter R de Vries naar voren in een documentaire over diens leven en dood. Tot nu toe deed ze er alles aan om anoniem te blijven. Het AD zag de docu. ,,Ik werk zelf ook in de media. Ik heb een lange weg afgelegd om te komen waar ik ben. Dat heb ik alleen gedaan. Ik wilde niet dat mensen zouden zeggen: dat heeft Peter voor haar geregeld. Een andere reden om de documentaire te doen is dat onze relatie veel te mooi, uniek en bijzonder was. Als je een relatie hebt waarbij sprake is van leeftijdsverschil, dan zijn er heel veel vooroordelen. Liefde, daar denken mensen niet zo snel aan. Hij had een bloedhekel aan de roddelpers. Wilde niet dat onze liefde bezoedeld zou worden.''

Ze hadden net de stap gezet: Peter R. de Vries en zijn partner zouden gaan samenwonen. Op 6 juli 2021 hadden ze een bezichtiging. De misdaadjournalist was die avond te gast in een uitzending van RTL Boulevard, terwijl zij al op weg was. Onderweg belde de zoon van Peter. Hij had gehoord dat zijn vader was neergeschoten.

,,Ik dacht eerst: dat kan niet, dat moet een zieke grap zijn. Ik ging langs de weg staan en toen heb ik Peter gebeld. Hij nam niet op. Toen wist ik dat het niet goed zat. Ik was op een paar kilometer afstand van het huis dat we zouden bekijken. Een nachtmerrie.''



,,We waren samen van plan om op een waardige, mooie manier uit de anonimiteit te treden. We zouden dit jaar gaan trouwen. Die plannen zijn ons ontnomen. Nu ben ik in een andere werkelijkheid beland. Die nieuwe werkelijkheid vereist nieuwe beslissingen. Dat past vooral bij Peter. Hij was van het zelf bepalen, op welke manier en wanneer. En als het dan naar buiten kwam, dan moest het staan als een huis.''

,,Sinds de zwarte dinsdag is er veel over Peter gezegd en geschreven. Dat hij een held was, een dappere strijder tegen onrechtvaardigheid, loyaal, hart op de juiste plek, en dat klopt allemaal. Maar Peter was nog veel meer dan dat. Peter was een en al liefde. Hij was een en al liefde.''

De documentaire 'De partner van Peter R. de Vries (Vertrouwelijk!)' is zondag om 21.22 uur te zien bij WNL op NPO 1.