Is nieuwste fotodump-trend op Instagram begin van het einde?

Misschien heb je ze al langs zien komen: beroemdheden die een aantal willekeurige onbewerkte foto's op Instagram plaatsen. De fotodump van veelal ongeposeerde foto's noemen experts de ontwikkeling naar Casual Instagram. En dat zou het begin van het einde betekenen.

De foto's die nu op Instagram gedumpt worden, hebben vaak geen hashtags, beschrijving of filter. Het is een groot contrast met de overbewerkte foto's met filters die we tot nu toe gewend waren van sterren als de Kardashians, Dua Lipa of Bella Hadid.

Waarom dit het einde van Instagram kan betekenen? De fotodump doet erg denken aan Facebook, waar we vroeger een reeks vakantiefoto's postten waar niemand naar keek. Instagram is juist het tegenovergestelde: over elk kiekje wordt lang nagedacht en is het niet mooi genoeg dan is Fotoshop je vriend.

De ontwikkeling naar Casual Instagram zorgt ervoor dat het sociale netwerk op het oude Facebook gaat lijken en daar gaat het bepaald niet goed mee. Ook proberen steeds meer Instagrammers op een tweede privé-account meer hun echte zelf te laten zien, waardoor de gelikte Instagram-plaatjes minder belangrijk worden. Tenslotte zijn veel jongeren overgestapt op het 'authentiekere' TikTok.