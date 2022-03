Russische influencers huilen om Instagram-ban: “Mijn leven is van me afgenomen”

Ook het leven van de Russische influencer gaat momenteel bepaald niet over rozen. Niet de oorlog, niet de vluchtelingen, maar de Instagram-ban hakt er flink in bij de social mediasterren, die hun verdienmodel in rook zien opgaan.

Reality tv-ster Olga Buzova plaatste zondag een video waarin ze 7 minuten lang aan het klagen en huilen was over het Instagram-verbod dat maandag ingaat in Rusland. "Ik deel mijn leven, mijn werk en mijn ziel. Ik doe dit allemaal niet als baan, het is een deel van mijn ziel. Het voelt alsof een groot deel van mijn hart van me is afgenomen," aldus Buzova met veel gevoel voor drama.

De 36-jarige influencer met meer dan 23 miljoen volgers eindigde haar video met de mededeling dat ze "gaat afsluiten en blijft doorgaan met huilen." Gelukkig is haar video wel al 1,4 miljoen keer bekeken.

Telegram

Een andere Russische Instagrammer deelde mee dat ze het hele weekend heeft gehuild en dat ze nu 'in de eerste fase van rouw zit' vanwege het social mediaverbod. "Denk je dat dit voor mij een bron van inkomsten is?" vertelt ze in een video. "Voor mij is dit mijn hele leven, het is de ziel. Het is het enige waarmee ik opsta en in slaap val."

Andere Russische influencers vertellen hun fans dat ze overstappen op Telegram of VK. "Instagram is niet meer," schrijft Valeria Chekalina in haar Insta-bio met een huilende emoji erbij. De zwangere Russin met meer dan 10 miljoen volgers laat weten dat haar aankomende content op Telegram verschijnt.

De Russische influencers kunnen niet op veel troostende woorden rekenen. "In Oekraïne sterven mensen, kinderen slapen in metrostations, nergens is het veilig, ze zijn alles kwijtgeraakt, en jullie huilen om Instagram," zo reageert iemand.

Rusland maakte vrijdag bekend dat Instagram verboden wordt, een week nadat Facebook werd geblokkeerd. Rusland bestempelde Meta, het moederbedrijf van de platforms als een 'extremistische organisatie' onder de Russische wet.