Wetenschapper biecht op: bijzondere ruimtefoto was plakje chorizo

Een eminente Franse wetenschapper heeft onthuld dat een foto van een verre ster in zijn Twitter-feed in feite een plakje chorizo was.

Étienne Klein, 64, onderzoeksdirecteur bij de Franse Commissie voor Atoomenergie en Alternatieve Energie, zegt dat zijn grap was bedoeld om gebruikers van sociale media te waarschuwen voor de noodzaak om op hun hoede te zijn voor nepnieuws.

Op zondag plaatste Klein een foto van wat hij zei dat Proxima Centauri was, de dichtstbijzijnde bekende ster bij de zon; hij zei dat de foto was genomen door de James Webb-telescoop, het instrument van $ 10 miljard dat de opvolger van Hubble is. Hij roemde het "detailniveau" en voegde eraan toe: "Een nieuwe wereld openbaart zich dag na dag."

Het bericht werd geretweet en becommentarieerd door duizenden gebruikers, die er meestal van uitgingen dat zo'n beroemde wetenschapper niets dan de waarheid kon vertellen.

Sommigen ontdekten echter een vreemde gelijkenis tussen de veronderstelde ster op 4,25 lichtjaar van de aarde en de nationale worst van Spanje. Een paar dagen later kwam Klein uit de kast. "Laten we leren om claims van mensen met autoriteit te wantrouwen, evenals de zogenaamde welsprekendheid van bepaalde beelden," zei hij.