Johan Derksen gaat door het vuur voor zijn baas John de Mol

“Ik ben je kutstukjes zat!”, blafte Johan Derksen gisteren live tegen AD-columnist Angela de Jong. Derksen heeft zich ontpopt tot de grote verdediger van John de Mol en wordt steeds razender op De Jong, die kritisch is over het gedrag van de Talpa baas. Je zou haast denken dat hij door De Mol betaald wordt.

“Jouw obsessie om De Mol een pootje te lichten is zó groot dat je doorslaat. Jij pakt het allemaal aan om De Mol in een kwaad daglicht te stellen. Ik heb schijt aan John de Mol. Wij durven hier alles over John de Mol te zeggen, maar ik vind het stuitend wat jij doet. De Mol wordt neergezet als een krullenjongen die niks gepresteerd heeft. (…) Jij hebt persoonlijk wat tegen De Mol en als ik hoofdredacteur van het AD was zou ik zeggen: ‘Angela, nou maar even niet over De Mol.’”

De Jong: “John heeft het grootste schandaal in zeventig jaar televisie aan zijn broek hangen, hij heeft mensen in dienst die beticht worden van huiselijk geweld, hij heeft een zoon die niet helemaal kosjer is. (…) Me dunkt dat ik die toch kritisch mag volgen? Maar als ik iets schrijf over John de Mol, dat is zó zielig voor John!”

Angela wijst op de doofpotcultuur bij The Voice. Johan boos: “Ach, schei toch uit. Er hebben 1.100 mensen gewerkt aan The Voice alles bij elkaar in al die jaren en er hebben drie zich misdragen.”

Derksen: “Ik vind jou stuitend in je stukjes. Je bent altijd zo creatief dat als het níet over John de Mol gaat, je toch nog even drie katjes uitdeelt. Dat tekent jouw karakter. Je bent een beetje een engerd, af en toe.”