Noa Vahle: Van al die reacties over nepotisme lig ik niet meer zo wakker, ik heb best een dikke huid.

Noa Vahle heeft de kans die ze kreeg op het WK met beide handen gegrepen. Met frisse nieuwsgierigheid voegt ze iets toe aan de verslaggeving van het voetbalspektakel. Bij Vandaag Inside praat ze de mannen in de studio en de kijkers bij over wat er gebeurt in Qatar.

Ze heeft één handicap: Vahle is de dochter van Linda de Mol, zodat er mensen zijn die denken dat ze niet dankzij haar talenten op het scherm is. Misschien is het eerder zo dat talent erfelijk blijkt. Ze zit er zelf niet zo mee, met de kritiek.

'Mensen beginnen vaak over “de kruiwagen waarmee ik de tv-wereld in ben gereden”. En dat zal deels ook kloppen: waarschijnlijk krijg ik veel meer kansen dan een ander op mijn leeftijd. Van al die reacties over nepotisme lig ik zelf niet meer zo wakker, ik heb best een dikke huid. Voor mij is het juist een drijfveer om te laten zien dat ik het wel degelijk kan. Ik vind het veel vervelender om te horen dat ik geen verstand van zaken heb, dat ik mijn werk niet goed doe,’ zegt ze tegen journalistenvakblad Villamedia.

Er is ook veel gezegd over de Onelove-band die ze in beeld draagt. En ook dat was niet allemaal lovend. ‘Er bestaat een misvatting in Qatar over wat de band betekent. Het idee van de KNVB is niet ontstaan om te provoceren, het is ontstaan om te laten zien dat we tegen alle vormen van discriminatie zijn en dat we dat op zo’n groot mogelijk podium willen uitdragen. Ik zag Alex Scott van de BBC de band dragen en ik dacht bij mezelf: dit wil ik ook. Het is natuurlijk naïef om te denken dat als ik die band draag het iets teweeg gaat brengen. Maar toch vind ik het belangrijk om de band te dragen, voor iedereen die zich op welke manier dan ook gediscrimineerd voelt. Ik had niet verwacht dat de media dit zo groot zouden oppakken en had er wel even moeite mee dat het om mij leek te draaien. Dat wil ik absoluut niet. Verder hoeven we het er ook niet meer over te hebben, ik blijf die band dragen omdat ik nog steeds achter het initiatief sta.’