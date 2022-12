Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport

De NOS laat onderzoek doen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag binnen de sportredactie. Er is een externe partij aangesteld om het onderzoek uit te voeren.

Het gaat om ervaringen van vroeger, maar ook van kort geleden. Om wie het gaat, maakt de omroep niet bekend. Ook is niet duidelijk of alle meldingen over dezelfde persoon gaan.

De verhalen kwamen los na de onthullingen over DWDD. De externe vertrouwenspersoon gaat ook kijken naar welke stappen moeten worden genomen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en in de toekomst te voorkomen.