Arjan Lubach: Champions League zonder geschreeuw

Dagelijks kijken 1.2 miljoen mensen naar De avondshow van Arjan Lubach. Veel meer dan naar de praatprogramma en ook beter cijfers dan DWDD. Je zou het dus wel Champions League-niveau kunnen noemen.

Het is bekend dat de omgangsvormen bij Lubach normaal zijn, er wordt hard gewerkt onder spanning, maar zonder dat de helft van de medewerkers in de ziektewet belanden.

Dat is ook goed te zien op de backstagevlog waarin we te zien krijgen hoe het er achter de schermen van De Avondshow aan toe gaat. En dat blijkt een behoorlijk gezellige boel te zijn.

Of die vlog bedoeld is om de makers van DWDD te treiteren is niet bekend. Maar dat je goede televisie kunt maken zonder mensen kapot te maken wordt zo wel duidelijk